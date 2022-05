Marco Mengoni monologo a Le Iene: invito a essere più gentili (Di giovedì 19 maggio 2022) Un monito alla gentilezza quello che Marco Mengoni ha voluto lanciare nella puntata de Le Iene di cui è stato protagonista il 18 maggio 2022. Una puntata in cui il cantante, ha parlato nel suo monologo di quello che si potrebbe fare se solo fossimo tutti più gentili, senza pensare che gentilezza sia anche sinonimo di sicurezza. Parole molto belle quelle che abbiamo ascoltato nella puntata de Le Iene di ieri, parole che tutti dovremmo fare nostre. Spesso diciamo che la gentilezza potrebbe salvare o almeno cambiare il mondo, peccato che però troppo spesso, ci dimentichiamo di mettere in atto questi propositi. “Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i conti ognuno li fa sempre e solo con se stesso. E perché gli errori, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Un monito alla gentilezza quello cheha voluto lanciare nella puntata de Ledi cui è stato protagonista il 18 maggio 2022. Una puntata in cui il cantante, ha parlato nel suodi quello che si potrebbe fare se solo fossimo tutti più, senza pensare che gentilezza sia anche sinonimo di sicurezza. Parole molto belle quelle che abbiamo ascoltato nella puntata de Ledi ieri, parole che tutti dovremmo fare nostre. Spesso diciamo che la gentilezza potrebbe salvare o almeno cambiare il mondo, peccato che però troppo spesso, ci dimentichiamo di mettere in atto questi propositi. “Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i conti ognuno li fa sempre e solo con se stesso. E perché gli errori, ...

