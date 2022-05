Marco Mengoni, la Iena ‘gentile’: “Essere scortesi è molto più facile che essere educati” (Di giovedì 19 maggio 2022) Spazio alla gentilezza, “Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti“. Marco Mengoni torna a indossare il completo da Iena, come ospite mercoledì 18 maggio sul palco della trasmissione che, come di consueto, durante la puntata lascia spazio alle parole di un personaggio famoso. Il cantante 33enne, in particolare, ha portato un monologo sulla sua visione della vita e sul valore dell’essere gentili. Mengoni a Le Iene ha cantato il nuovo singolo “No Stress” Il monologo sulla gentilezza La vita è un bel problema, spiega Mengoni, vincitore della terza edizione di X Factor e nel 2013 del Festival di Sanremo con L’Essenziale. E se a dirlo è una persona che, alla fine, nella vita ha realizzato molti dei suoi sogni di bambino, allora forse un po’ di verità c’è. ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Spazio alla gentilezza, “Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti“.torna a indossare il completo da, come ospite mercoledì 18 maggio sul palco della trasmissione che, come di consueto, durante la puntata lascia spazio alle parole di un personaggio famoso. Il cantante 33enne, in particolare, ha portato un monologo sulla sua visione della vita e sul valore dell’gentili.a Le Iene ha cantato il nuovo singolo “No Stress” Il monologo sulla gentilezza La vita è un bel problema, spiega, vincitore della terza edizione di X Factor e nel 2013 del Festival di Sanremo con L’Essenziale. E se a dirlo è una persona che, alla fine, nella vita ha realizzato molti dei suoi sogni di bambino, allora forse un po’ di verità c’è. ...

