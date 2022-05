“Lo ha notato e lo vuole”. Luigi Strangis, dopo Amici 21 non si ferma più: c’è già il suo nome (Di giovedì 19 maggio 2022) Luigi Strangis ha vinto Amici 21 con grande merito e ora per lui si starebbero per aprire delle porte importantissime. Grazie a Maria De Filippi è stato in grado di coronare uno dei sogni più grandi ed è pronto a sbocciare definitivamente. C’è una persona molto influente che avrebbe già messo gli occhi sul cantante e nelle prossime settimane si potrebbe già sapere qualcosa in più in maniera più ufficiale. Intanto, la bomba è stata sganciata e per il giovane non può che essere soddisfacente. Luigi Strangis dopo Amici 21 ha rotto il silenzio su Carola Puddu a Chi Magazine: “Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”. Quindi c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)ha vinto21 con grande merito e ora per lui si starebbero per aprire delle porte importantissime. Grazie a Maria De Filippi è stato in grado di coronare uno dei sogni più grandi ed è pronto a sbocciare definitivamente. C’è una persona molto influente che avrebbe già messo gli occhi sul cantante e nelle prossime settimane si potrebbe già sapere qualcosa in più in maniera più ufficiale. Intanto, la bomba è stata sganciata e per il giovane non può che essere soddisfacente.21 ha rotto il silenzio su Carola Puddu a Chi Magazine: “Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”. Quindi c’è ...

