Laura Pausini positiva al Covid dopo l' Eurovision | l' annuncio

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ilha colpito anche. La cantante lo ha svelato nelle ultime ore con un messaggio multilingue spiegando così il calo di pressione che ha avuto durante la finale dell'Song Contest 2022. L'di«Ebbene sì, c'era qualcosa che non andava», ha esordito nel suo messaggio su Instagram la, per poi aggiungere: «Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essereale per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare». Saltato quindi l'evento in cui doveva esibirsi nel weekend: «Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica' questo fine settimana. ...