Laura Pausini positiva al Covid dopo l’Eurovision: «C’era qualcosa che non andava, pensavo fosse stanchezza» (Di giovedì 19 maggio 2022) Laura Pausini positiva al Covid. La cantante, reduce dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest, lo ha annunciato nelle sue storie Instagram: «Ebbene sì, C’era qualcosa che non andava – ha scritto – Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così». Nel corso della finale, Laura Pausini aveva accusato un leggero malore dietro le quinte, definito in seguito come un «calo di pressione». Per circa venti minuti Mika e Alessandro Cattelan hanno condotto lo show da soli. Laura Pausini positiva al Covid dopo l’Eurovision «Ho appena ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 19 maggio 2022)al. La cantante, reduce dalla conduzione delSong Contest, lo ha annunciato nelle sue storie Instagram: «Ebbene sì,che non– ha scritto – Non mi sento bene da sabato. Ho pensato checausato dallaaccumulata, ma non era così». Nel corso della finale,aveva accusato un leggero malore dietro le quinte, definito in seguito come un «calo di pressione». Per circa venti minuti Mika e Alessandro Cattelan hanno condotto lo show da soli.al«Ho appena ...

