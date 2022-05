(Di giovedì 19 maggio 2022)ha finalmente fatto la sua. Chiamato a decidere fra Lilli Pugliese e Soraia Allam, ladel tronista è ricaduta su quest’ultima con cui ha condiviso già diversi baci all’interno del programma. La puntata è stata registrata ieri e come riportato da Il Vicolo Delle News, alla registrazione erano presenti – in qualità di ospiti – anche Matteo Ranieri e la sua ‘’ Valeria Cardone. Il trono dinon ha attirato granché interesse mediatico, dato che ora tutte le attenzioni se le sta prendendo Catia Franchi con i suoi flirt. Nei prossimi giorni, però, toccherà anche all’altra tronistaVeronica Rimondi scegliere chi vuole frequentare al di fuori degli studi die ...

Advertising

StraNotizie : La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne ed il commento dell’ex corteggiatrice - BITCHYFit : La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne ed il commento dell’ex corteggiatrice - luca_filoni : RT @UniPadova: “E ora, appellandomi allo spirito di quegli studenti, che 800 anni fa fecero la propria scelta di libertà, oggi, 19 maggio 2… - zazoomblog : Uomini e Donne Aurora Colombo pubblica una frecciatina social dopo la scelta di Luca Salatino - #Uomini #Donne… - IsaeChia : #UominieDonne, Aurora Colombo pubblica una frecciatina social dopo la scelta di Luca Salatino ? -

Uomini e Donne, Aurora Colombo commenta ladiSalatino Dopo lunghi mesi di permanenza sul trono,Salatino ha fatto la sua. Il tronista romano si è trovato a concludere il ...'La kermesse, oltre a coinvolgere tutti i residenti e turisti, - spieganoCagnazzo e Andrea ... Non poteva mancare una grande area Food & Beverage che offrirà una riccaper soddisfare i ...Luca Salatino ha lasciato Uomini e Donne con Soraia e l’ex corteggiatrice Aurora Colombo si lascia scappare una frecciatina.ROMA - Il 16 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola la distribuzione ed erogazione degli incentivi statali all'acquisto di auto a basse emissioni per l'anno 2022. Il n ...