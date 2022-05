Il Paradiso delle Signore, Ludovica e Torrebruna insieme: la scottante proposta (Di giovedì 19 maggio 2022) I personaggi di Ludovica e Ferdinando si preparano a fare il loro ritorno anche nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore I personaggi di Ludovica Brancia di Montalto e Ferdinando Torrebruna (screenshot RaiPlay)Dalle prime indiscrezioni sulla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore è confermato il ritorno di Giulia Arena, interprete di Ludovica Brancia di Montalto. Per il suo personaggio la sesta stagione si è conclusa con un clamoroso colpo di scena. Prima è stata lasciata da Marcello Barbieri, poi ha accettato la proposta di Ferdinando Torrebruna ed è partita alla volta della Grecia. Un viaggio che in realtà potrebbe nascondere un segreto inaspettato e che rischia ... Leggi su direttanews (Di giovedì 19 maggio 2022) I personaggi die Ferdinando si preparano a fare il loro ritorno anche nella settima stagione de IlI personaggi diBrancia di Montalto e Ferdinando(screenshot RaiPlay)Dalle prime indiscrezioni sulla prossima stagione de Ilè confermato il ritorno di Giulia Arena, interprete diBrancia di Montalto. Per il suo personaggio la sesta stagione si è conclusa con un clamoroso colpo di scena. Prima è stata lasciata da Marcello Barbieri, poi ha accettato ladi Ferdinandoed è partita alla volta della Grecia. Un viaggio che in realtà potrebbe nascondere un segreto inaspettato e che rischia ...

