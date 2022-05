Golfo di Napoli, più cari traghetti e aliscafi. Aumenti del 5%, via libera dalla Regione (Di giovedì 19 maggio 2022) Trasporti marittimi piu’ cari nel Golfo di Napoli dove aumentano le tariffe di aliscafi e traghetti per Ischia, Procida e Capri. Il via libera ai rincari e’ arrivato con un decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania che ha autorizzato tutte le compagnie di navigazione ad adeguare del 5% le tariffe per i passeggeri applicate sia alle corse delle unita’ veloci che a quelle operate dalle navi. Viaggiare da Napoli ad Ischia in aliscafo costera’ 20,20 euro invece di 19,20 mentre impiegando la nave si pagheranno 13 euro (prima 12,40) per Procida invece la nuova tariffa dei mezzi veloci e’ di 15,20 euro (la vecchia era di 14,50); per raggiungere Capri si spenderanno adesso 20,00 euro anziche’ 19,00 scegliendo i mezzi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Trasporti marittimi piu’neldidove aumentano le tariffe diper Ischia, Procida e Capri. Il viaai rine’ arrivato con un decreto pubblicato nel bollettino ufficiale dellaCampania che ha autorizzato tutte le compagnie di navigazione ad adeguare del 5% le tariffe per i passeggeri applicate sia alle corse delle unita’ veloci che a quelle operate dalle navi. Viaggiare daad Ischia in aliscafo costera’ 20,20 euro invece di 19,20 mentre impiegando la nave si pagheranno 13 euro (prima 12,40) per Procida invece la nuova tariffa dei mezzi veloci e’ di 15,20 euro (la vecchia era di 14,50); per raggiungere Capri si spenderanno adesso 20,00 euro anziche’ 19,00 scegliendo i mezzi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arrivata nel golfo di Napoli la portaerei statunitense Truman. Visibile dal lungomare, è stata fotografata da decin… - ciropellegrino : I centri sociali di #Napoli e gli striscioni contro la portaerei USA #Truman nel golfo partenoopeo. (lo striscione… - gazzettanapoli : Trasporti marittimi più cari nel golfo di Napoli dove aumentano le tariffe di aliscafi e traghetti per Ischia, Proc… - napolicittametr : Metronapoli - Più care le corse di aliscafi e traghetti per le isole del golfo di Napoli - rep_napoli : Più cari aliscafi e traghetti per le isole del golfo di Napoli [aggiornamento delle 11:14] -