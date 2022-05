“È te che voglio”. UeD, la scelta di Veronica Rimondi è ufficiale: con lui via dal programma (Di giovedì 19 maggio 2022) A Uomini e Donne Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta. Finalmente è arrivata la decisione da parte della tronista del dating show di Canale 5, che ha tenuto tutto il pubblico sulle spine. Soltanto poche ore prima era stata comunicata la scelta di Luca Salatino, che ha deciso di uscire dal programma con Soraia generando anche qualche polemica. Ora è toccato alla ragazza rompere gli indugi e annunciare chi diventa il suo nuovo fidanzato. In attesa della puntata, è già uscito fuori tutto. Oltre alla scelta di Veronica Rimondi di Uomini e Donne, di cui vi stiamo per parlare, anche il tronista Luca ha voluto accelerare e chiudere il discorso. Il comportamento di Luca è stato ampiamente criticato dai telespettatori, che hanno espresso solidarietà a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) A Uomini e Donneha fatto la sua. Finalmente è arrivata la decisione da parte della tronista del dating show di Canale 5, che ha tenuto tutto il pubblico sulle spine. Soltanto poche ore prima era stata comunicata ladi Luca Salatino, che ha deciso di uscire dalcon Soraia generando anche qualche polemica. Ora è toccato alla ragazza rompere gli indugi e annunciare chi diventa il suo nuovo fidanzato. In attesa della puntata, è già uscito fuori tutto. Oltre alladidi Uomini e Donne, di cui vi stiamo per parlare, anche il tronista Luca ha voluto accelerare e chiudere il discorso. Il comportamento di Luca è stato ampiamente criticato dai telespettatori, che hanno espresso solidarietà a ...

