Come stanno i bambini sopravvissuti all'incidente all'asilo a L'Aquila

I racconti e le testimonianza ancora non hanno portato a una verità su quanto accaduto mercoledì pomeriggio, poco prima delle 15, a L'Aquila con quell'incidente provocato da una automobile piombata su un asilo. Gli unici elementi certi, purtroppo, sono quelli sui feriti e sulla vittima. Perché quella vettura che ha percorso – senza che nessuno fosse alla guida – quella discesa prima di travolgere il cancello della Scuola dell'Infanzia "Primo Maggio" nella frazione di Pile, ha travolto tutto ciò che ha trovato sulla propria strada, finendo la sua corsa nel cortile dopo aver investito sei bambini. Uno di loro, un piccolo di 4 anni, è morto mentre i soccorritori lo stavano trasportando in ospedale.

