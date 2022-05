Canada verso divieto a Huawei per la sua rete 5G (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Canada vieta la cinese Huawei per la sua rete 5G. Lo rivelano fonti del governo canadese, secondo le quali un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. . 19 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilvieta la cineseper la sua5G. Lo rivelano fonti del governo canadese, secondo le quali un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. . 19 maggio 2022

Advertising

angheran70 : RT @angheran70: @christiancritic «Francesco andrà probabilmente in Canada a luglio (24-30) per 'scusarsi' con gli indiani locali. Queste 's… - angheran70 : @christiancritic «Francesco andrà probabilmente in Canada a luglio (24-30) per 'scusarsi' con gli indiani locali. Q… - marinatommasin1 : Il Canada riconosce il #genocidio per deportazione perpretato dai russi verso i tartari della #Crimea . #WarCrimes - lucamazzotta69 : RT @natalinogori51: Trump: 'Tirannia verso manifestanti in Canada avrebbe dovuto sconvolgere mondo' - marcodellaguzzo : Ieri Jason Kenney, il premier dell’Alberta – la provincia nell’ovest canadese con le terze riserve di #petrolio più… -