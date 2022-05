Anziano trovato morto in un pozzo | la moglie di Beppe | È uscito in macchina ma non so come sia finito lì

Advertising

A 'Pomeriggio Cinque' parla Marta Ghilardini , la moglie di Giuseppe Pedrazzini , l'morto in un pozzo a Toano in provincia di Reggio Emilia . Leggi Anchemorto in un ...... a Borgaria di Narni unnarnese di quasi ottanta anni, si è rovesciato con il suo mezzo ... è statocon facilità, dolorante anche se in condizioni di spirito sufficientemente buone. I ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ..."Mio marito è mancato per un po' di tempo. Non mesi, per poco. Prima che andasse via, Beppe non stava bene. Da dicembre, a gennaio era a casa". A Intercettata dai microfoni del programma di Canale 5, ...