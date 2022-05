Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: bacio tra Luca Salatino e Lilli Pugliese. Gloria prende una decisione su Fabio? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: eccoci agli spoiler giornalieri. Cosa succederà questa volta? Ci saranno per esempio grandi novità per il tronista Luca Salatino! Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: esterna con bacio per Luca Salatino e Lilli Pugliese Luca Salatino è uscito nuovamente con entrambe le sue corteggiatrici: Soraia Allam Cerruti e Lilli Pugliese. Come avevamo ipotizzato ieri, ha baciato quest’ultima (alla fine). Aspettiamoci lamentele da parte dell’altra! Non si parlerà invece di Veronica Rimondi, di cui si è già parlato nella scorsa puntata ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 maggio 2022)18: eccoci agli spoiler giornalieri. Cosa succederà questa volta? Ci saranno per esempio grandi novità per il tronista18: esterna conperè uscito nuovamente con entrambe le sue corteggiatrici: Soraia Allam Cerruti e. Come avevamo ipotizzato ieri, ha baciato quest’ultima (alla fine). Aspettiamoci lamentele da parte dell’altra! Non si parlerà invece di Veronica Rimondi, di cui si è già parlato nella scorsa puntata ...

Advertising

TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - maxixhw : RT @marioimprota11: NATO, USA, OMS, UE. Tutte organizzazioni guidate da donne e uomini. E queste donne e questi uomini sono nostri nemici.… - AnnaOri11 : RT @Massimi06250625: PER NON DIMENTICARE - MAROCCHINATE: GLI AFRICANI PORTATI IN ITALIA DAGLI ALLEATI STUPRARONO 60MILA DONNE, BAMBINI E UO… -