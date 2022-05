Un bambino è stato ucciso da un'auto finita nel giardino di un asilo (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Un'automobile, per motivi da accertare, è finita nel giardino di una scuola dell'infanzia all'Aquila sfondando la recinzione: 3 bambini sono rimasti feriti menre un altro, apparso subito in gravi condizioni, è poi morto in ospedale. Gli altri piccoli feriti non sembrano correre alcun pericolo di vita. L'automobile, al cui interno c'era un minorenne, era parcheggiata nello spazio di un asilo in via Salaria Antica Est a L'Aquila, nei pressi del TAR, quando improvvisamente avrebbe ceduto il freno. L'auto, stando a quanto si apprende, sarebbe di una mamma che era andata a prendere suo figlio all'asilo, lasciando l'altro bambino nella vettura. Dunque, c'e' l'ipotesi che sia stato proprio quest'ultimo a sbloccare il freno a mano ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Un'mobile, per motivi da accertare, èneldi una scuola dell'infanzia all'Aquila sfondando la recinzione: 3 bambini sono rimasti feriti menre un altro, apparso subito in gravi condizioni, è poi morto in ospedale. Gli altri piccoli feriti non sembrano correre alcun pericolo di vita. L'mobile, al cui interno c'era un minorenne, era parcheggiata nello spazio di unin via Salaria Antica Est a L'Aquila, nei pressi del TAR, quando improvvisamente avrebbe ceduto il freno. L', stando a quanto si apprende, sarebbe di una mamma che era andata a prendere suo figlio all', lasciando l'altronella vettura. Dunque, c'e' l'ipotesi che siaproprio quest'ultimo a sbloccare il freno a mano ...

