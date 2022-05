Troppo gentile con Verstappen Forse quel sorpasso | piovono clamorosi sospetti su Charles Leclerc

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “La Ferrari? Credo avrebbe potuto fare qualcosa di più per cercare di vincere a Miami. I piloti in gara sono stati un po'‘gentili' con Max (, ndr)”. Ci va giù deciso al podcast ufficiale della Formula 1, F1 Nation, l'ex Williams e Tyrell, Jonathan Palmer, che parla dell'ultima gara in Florida, dove Carlos Sainz non è riuscito a trattenere il pilota della Red Bull al via di gara (l'olandese scattava terzo, lo spagnolo secondo). E sempre nelle battute iniziali, il Campione 2021 ha passato la F1-75 diper rimanere davanti fino alla fine della gara, nonostante l'ingresso della Safety Car nel finale per il botto della McLaren di Lando Norris. Palmer: “Ferrari, potevi provare ad attaccare la Red Bull” Per Palmer, la Ferrari deve rispondere sia sul piano tecnico che della grinta in ...