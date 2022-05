Traffico Roma del 18-05-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Luceverdementre Pati dalla redazione ancora molti gli spostamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo confine tra la Pontina è la diramazioneSud mentre interna rallentamenti tra la cassa della sala dietro la Nomentana e la 24 intenso Anche ilsulla tangenziale con rallentamenti e code a tratti In entrambe le direzioni e file in uscita sul tratto Urbano dellaTeramo dalla tangenziale alla Togliatti ancora di Cile la circolazione a Morena per una voragine in via della Tenuta del Casalotto in prossimità di via dei Sette Metri possibili chiusure alsi consiglia Dunque di percorrere strade alternative ripercussioni anche per ilproveniente da via Anagnina dove ci sono lunghe code da segnalare poiché ildella Cassia ...