Simone Corrente | lo ricordate a Distretto di Polizia | che fine ha fatto

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato per tanti anni uno dei protagonisti didi, lo? Da quel momento la sua vita è cambiata: eccolo oggi. Certamente non ha bisogno di presentazione il giovane attore romano che per tantissimi anni ha prestato il volto a Luca Benvenuto partito come agente scelto e poi diventato Commissario