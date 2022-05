**Senato: Rosato, '3 M5S non hanno votato Licheri, hanno litigato tutta la notte'** (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Alla Commissione Esteri per chi ha votato Iv? “Noi abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per convincere M5S a trovare un presidente condiviso da tutti. E' molto probabile che la nostra sia stata una scheda bianca, è sicuro”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva e vicepresidente della Camera. “Anche Petrocelli, è ufficiale, non è più del M5S, e comunque anche se lo fosse stato avremmo dovuto trovare un nome condiviso da tutti”. Secondo lei anche all'interno del Movimento ci sono stati dei dissidi? “Conte e Di Maio, è palese, hanno litigato sul nome per la Commissione: Conte voleva Licheri e Di Maio la senatrice Nocerino. Ed è probabile - ha aggiunto a Rai Radio1 Rosato - che ci ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Alla Commissione Esteri per chi haIv? “Noi abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per convincere M5S a trovare un presidente condiviso da tutti. E' molto probabile che la nostra sia stata una scheda bianca, è sicuro”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ettore, coordinatore di Italia Viva e vicepresidente della Camera. “Anche Petrocelli, è ufficiale, non è più del M5S, e comunque anche se lo fosse stato avremmo dovuto trovare un nome condiviso da tutti”. Secondo lei anche all'interno del Movimento ci sono stati dei dissidi? “Conte e Di Maio, è palese,sul nome per la Commissione: Conte volevae Di Maio la senatrice Nocerino. Ed è probabile - ha aggiunto a Rai Radio1- che ci ...

