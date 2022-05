Processo Benno Neumair, l'audio della madre a un’amica: ho nascosto i coltelli in cucina (Di mercoledì 18 maggio 2022) In aula sono stati fatti ascoltare i messaggi vocali che Laura Perselli, la madre di Benno Neumair, aveva inviato a un’amica nel luglio del 2020. audio dai quali emerge la paura e la preoccupazione per le condizioni mentali del trentunenne bolzanino, accusato poi di aver ucciso entrambi i genitori il 4 gennaio 2021. "Benno è sempre stato pieno di buone intenzioni e poi c'è questa bestia in lui che lo fa andare così – dice la donna -. Vediamo se si riesce con calma, per il suo bene, a metterlo in una comunità terapeutica". La destinataria dei messaggi vocali, un’amica della vittima, è stata sentita oggi come testimone in Corte d'Assise nel Processo. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 maggio 2022) In aula sono stati fatti ascoltare i messaggi vocali che Laura Perselli, ladi, aveva inviato anel luglio del 2020.dai quali emerge la paura e la preoccupazione per le condizioni mentali del trentunenne bolzanino, accusato poi di aver ucciso entrambi i genitori il 4 gennaio 2021. "è sempre stato pieno di buone intenzioni e poi c'è questa bestia in lui che lo fa andare così – dice la donna -. Vediamo se si riesce con calma, per il suo bene, a metterlo in una comunità terapeutica". La destinataria dei messaggi vocali,vittima, è stata sentita oggi come testimone in Corte d'Assise nel

