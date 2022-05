Ok Aifa ad associazione orale per cancro allo stomaco avanzato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato, con Determina n°112/2022, il rimborso di trifluridina/tipiracil per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico gastrico, già precedentemente trattati o non candidabili per il trattamento con altre terapie disponibili. L'associazione chemioterapica della multinazionale francese Servier, già approvata per il tumore del colon-retto metastatico, ha ottenuto la rimborsabilità per la nuova indicazione in base ai risultati dello studio clinico Tags, di fase 3. "Questa terapia, somministrata per via orale e quindi assunta a domicilio, ha prodotto un miglioramento della sopravvivenza mediana che raggiungeva, nello studio, i 5,3 mesi con una riduzione del rischio di morte del 30%, garantendo, insieme, il mantenimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato, con Determina n°112/2022, il rimborso di trifluridina/tipiracil per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico gastrico, già precedentemente trattati o non candidabili per il trattamento con altre terapie disponibili. L'chemioterapica della multinazionale francese Servier, già approvata per il tumore del colon-retto metastatico, ha ottenuto la rimborsabilità per la nuova indicazione in base ai risultati dello studio clinico Tags, di fase 3. "Questa terapia, somministrata per viae quindi assunta a domicilio, ha prodotto un miglioramento della sopravvivenza mediana che raggiungeva, nello studio, i 5,3 mesi con una riduzione del rischio di morte del 30%, garantendo, insieme, il mantenimento ...

