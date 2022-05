"Non ha i numeri". L'autogol del M5S per il post-Petrocelli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Scintille tra i 5 Stelle per la scelta del nuovo presidente della commissione Esteri al Senato. Spunta il nome di Licheri, ma ci sono malumori: "Sappiamo che non ha i numeri" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Scintille tra i 5 Stelle per la scelta del nuovo presidente della commissione Esteri al Senato. Spunta il nome di Licheri, ma ci sono malumori: "Sappiamo che non ha i

Advertising

SimoneAlliva : #17maggio Giornata mondiale contro l’#omotransfobia Oggi su “La Stampa” Luisa e Andrea, bullizzati dai compagni e… - GuidoDeMartini : ?? ATTENZIONE ?? CIÒ CHE TUTTI VEDONO E FANNO FINTA DI NON VEDERE riceve una 1ª conferma statistica ?? C’È NEL 2021 UN… - GuidoDeMartini : ?? SPERANZA SULLA 4ª DOSE: I NUMERI DEVONO «NECESSARIAMENTE» CRESCERE ?? Qualunquemente! Come diceva Cetto… ?? Speran… - VeraNotizia : 'Non ha i numeri'. L'autogol del M5S per il post-Petrocelli Scintille tra i 5 Stelle per la scelta del nuovo presid… - Mauro73432329 : -