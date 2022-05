"Mio padre ucciso dalla Br. Ho denunciato la band P38" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bruno D'Alfonso è il figlio di Giovanni, l'appuntato ucciso dalla Brigate Rosse nel 1975. La procura di Torino indaga sulla band P38 per istigazione a delinquere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bruno D'Alfonso è il figlio di Giovanni, l'appuntatoBrigate Rosse nel 1975. La procura di Torino indaga sullaP38 per istigazione a delinquere

Advertising

mariocalabresi : Luigi Calabresi e il senso di questi 50 anni. In diretta da Milano con mia madre Gemma, i miei fratelli Paolo e Lui… - GassmanGassmann : Fino al 29 giugno all’ @AuditoriumPdM di Roma, #Gassman100 La grande mostra che celebra i 100 anni dalla nascita di… - fanpage : Congratulazioni Leo! ?? - _andfknroses : @oCoreENapule @heatxxher @rapanell0 non è questione di rispetto, perché se per il genitore risulta così destabilizz… - jokefunny078 : RT @rapanell0: “se un figlio dice al padre di essere gay, il padre non può essere felice, magari più avanti lo accetta, ma sicuro non è con… -