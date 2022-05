Meloni e Letta, duello su Draghi e riforme ma d’accordo su un punto: «Noi due mai alleati» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giorgia Meloni ed Enrico Letta incrociano ancora una volta le lame nell’ennesimo duello. «Siamo un po’ come Sandra e Raimondo della politica italiana», scherzò una volta lei per rimarcare la frequenza degli incontri/scontri. Ma è giusto così: sono loro i leader dei due partiti più votati. Analisi diverse e terapie opposte, ma nel solco di un reciproco rispetto ormai merce rarissima alle latitudini italiane. Lo si è toccato con mano oggi alla presentazione del libro di Giovanni Orsina “Una democrazia eccentrica“, quando la leader di FdI e quello del Pd si sono ritrovati a parlare di assemblea costituente. È stata la Meloni ad introdurre l’argomento dopo aver ricordato la recente bocciatura in Parlamento della riforma presidenzialista. Meloni e il segretario dem presentano il libro di Orsina «L’abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giorgiaed Enricoincrociano ancora una volta le lame nell’ennesimo. «Siamo un po’ come Sandra e Raimondo della politica italiana», scherzò una volta lei per rimarcare la frequenza degli incontri/scontri. Ma è giusto così: sono loro i leader dei due partiti più votati. Analisi diverse e terapie opposte, ma nel solco di un reciproco rispetto ormai merce rarissima alle latitudini italiane. Lo si è toccato con mano oggi alla presentazione del libro di Giovanni Orsina “Una democrazia eccentrica“, quando la leader di FdI e quello del Pd si sono ritrovati a parlare di assemblea costituente. È stata laad introdurre l’argomento dopo aver ricordato la recente bocciatura in Parlamento della riforma presidenzialista.e il segretario dem presentano il libro di Orsina «L’abbiamo ...

