Advertising

mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - sportli26181512 : Manchester United, un inglese per l'attacco: Il Manchester United, dopo essersi confrontato con l'allenatore che a… - DenisGerzic : RT @mauro_suma: A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni https://t… - infoitsport : Continuano i contatti tra Di Maria e la Juve, anche il Manchester United interessato -

Milan News

Juve, da Pogba a Dybala: Gamba fa il punto sul futuro Pogba © LaPresseGamba dà anche una risposta completa su un grande ritorno in bianconero: 'Bisogna capire chi è Pogba: alè ...Chi è Matic Matic (classe 1988) è un centrocampista serbo di proprietà del. Il calciatore lascerà i Red Devils al termine della stagione, sfruttando la clausola di risoluzione ... Manchester United, Ten Hag pronto a rilanciare la squadra in maniera simile a come Pioli ha fatto con... C'è ottimismo, si legge, ma c'è anche concorrenza: sulle tracce dell'argentino, in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain, vi sarebbe anche il Manchester United. Come riportato dalla Gazzetta ...Sven Botman, attuale difensore del Lille, sembrerebbe essere finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione: il Milan trema ...