Katy Perry, la dichiarazione d’amore per Orlando Bloom è pura gioia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Katy Perry e Orlando Bloom super coppia di Hollywood. La popstar 37enne ha parlato della loro figlia Daisy Dove facendo una dichiarazione d’amore gioiosa all’attore 45enne (foto Ansa) «Quando entri in una stanza porti la gioia di vivere», anzi la “joie de vivre”, in francese, che suona ancora meglio: chi non vorrebbe sentirselo dire… A Orlando Bloom è capitato: la fidanzata Katy Perry gli ha fatto una bella e insolita dichiarazione d’amore parlando nel podcast Dear Chelsea: «Dico sempre che quando entra in una stanza porta la sua joie de vivre», ha detto la popstar, «e in molti si chiedono “Che cos’ha questo ragazzo?”. È semplicemente felice, positivo mentre io sono più incline alla depressione, in ... Leggi su amica (Di mercoledì 18 maggio 2022)super coppia di Hollywood. La popstar 37enne ha parlato della loro figlia Daisy Dove facendo unad’amore gioiosa all’attore 45enne (foto Ansa) «Quando entri in una stanza porti ladi vivere», anzi la “joie de vivre”, in francese, che suona ancora meglio: chi non vorrebbe sentirselo dire… Aè capitato: la fidanzatagli ha fatto una bella e insolitad’amore parlando nel podcast Dear Chelsea: «Dico sempre che quando entra in una stanza porta la sua joie de vivre», ha detto la popstar, «e in molti si chiedono “Che cos’ha questo ragazzo?”. È semplicemente felice, positivo mentre io sono più incline alla depressione, in ...

