Incidente asilo L'Aquila, si cercano cause tragedia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Si cercano le cause del grave Incidente avvenuto in un asilo de L'Aquila. Nella tragedia un bambino di 4 anni è morto, altri 5 sono rimasti feriti. Erano le 14.30 circa quando nella scuola materna 'Primo maggio" di località Pile, in via salaria Antica Est, un'automobile in sosta davanti all'ingresso ha sfondato il cancello piombando sui piccoli, tutti tra i 3 e i 5 anni, ce stavano giocando fuori dalla scuola. L'auto appartiene alla madre di un compagno. La donna ha posteggiato per andare a riprendere il figlio piccolo. L'altro, il più grande, è rimasto in macchina e, è questa una ipotesi, potrebbe essere stato lui a togliere il freno e a far così partire a razzo la vettura. Oppure c'è stato un problema meccanico. Le cause devono essere accertate da ...

