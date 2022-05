Il business della clonazione: La moda disumana spopola in america (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono passati trent’anni dalla clonazione della pecora Dolly. Ma il settore della clonazione non è ancora esploso a livello commerciale. Ma non è detto che non succeda a breve. Negli Stati Uniti ci sono già delle aziende che propongono ai clienti pacchetti per clonare gli animali domestici: cani, gatti, uccellini. La clonazione diventa un business milionario. Di cosa c’è bisogno? Di qualche cellula prelevata da un orecchio. Di un anno di attesa. E soprattutto di qualche migliaio di dollari. E poi potrete godervi il clone del vostro animaletto del cuore. clonazione – curiosauro.itclonazione, il business americano per riportare in vita gli animali domestici morti Il business della ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono passati trent’anni dallapecora Dolly. Ma il settorenon è ancora esploso a livello commerciale. Ma non è detto che non succeda a breve. Negli Stati Uniti ci sono già delle aziende che propongono ai clienti pacchetti per clonare gli animali domestici: cani, gatti, uccellini. Ladiventa unmilionario. Di cosa c’è bisogno? Di qualche cellula prelevata da un orecchio. Di un anno di attesa. E soprattutto di qualche migliaio di dollari. E poi potrete godervi il clone del vostro animaletto del cuore.– curiosauro.it, ilno per riportare in vita gli animali domestici morti Il...

