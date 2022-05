Eutanasia | l' appello di Fabio Ridolfi allo Stato | ' Aiutatemi a morire'

Advertising

lanuovariviera : Eutanasia, l'appello di Fabio: 'Stato italiano, aiutami a morire'. E' il terzo caso nelle Marche - globalistIT : - Affaritaliani : Eutanasia, l’appello di Fabio: “Gentile Stato italiano, aiutami a morire” - CosenzaChannel : Eutanasia, l'appello di Fabio: «Stato italiano aiutami a morire» - shiningjasmin : Quale istituzione controlla la sanità? Perché una persona in queste condizioni non ha il diritto di decidere circa… -

La sua è una condizione irreversibile - spiega l'Associazione Luca Coscioni diffondendo il video -dell'uomo, la terza persona ad aver fatto richiesta di suicidio assistito in Italia - che ...Non è consentito l'intervento di alcun medico come succede invece con l'attiva. La Consulta ha bocciato lo scorso febbraio il referendum per l'legale promosso dai Radicali con ...Fabio Ridolfi è un uomo che da 18 anni è costretto a stare a letto senza poter far nulla se non muovere gli occhi. Oggi ha un unico desiderio, poter morire ...“Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a morire”. È l’appello di Fabio, 46enne di Fermignano, da 18 anni immobil ...