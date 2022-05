Energia, dalle biomasse nuovo nanomateriale per aumentare l’idrogeno green (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un nuovo nanomateriale capace di aumentare la produzione di idrogeno verde da biomasse e’ stato individuato da un gruppo di ricerca internazionale, il cui studio e’ pubblicato sulla rivista Chem Catalysis. Il processo, chiamato fotoreforming, utilizza la luce per estrarre l’idrogeno da scarti verdi attraverso trasformatori chimici, in questo caso un nuovo fotocatalizzatore a base di biossido di titanio. Il team di ricerca e’ stato guidato da Paolo Fornasiero, dell’Universita’ di Trieste e dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iccom-Cnr), da Alberto Naldoni e Michal Otyepka del Czech Advanced Technology and Research Institute di Olomouc, in collaborazione con Paolo Moras dell‘Istituto di Struttura della Materia del Cnr ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Uncapace dila produzione di idrogeno verde dae’ stato individuato da un gruppo di ricerca internazionale, il cui studio e’ pubblicato sulla rivista Chem Catalysis. Il processo, chiamato fotoreforming, utilizza la luce per estrarreda scarti verdi attraverso trasformatori chimici, in questo caso unfotocatalizzatore a base di biossido di titanio. Il team di ricerca e’ stato guidato da Paolo Fornasiero, dell’Universita’ di Trieste e dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iccom-Cnr), da Alberto Naldoni e Michal Otyepka del Czech Advanced Technology and Research Institute di Olomouc, in collaborazione con Paolo Moras dell‘Istituto di Struttura della Materia del Cnr ...

