CasaPound in piazza il 28 maggio | “Non accettiamo divieti | l’Anpi se ne faccia una ragione”

Roma, 18mag — Sabato 28 maggio CasaPound Italia non accetterà divieti e scenderà in piazza contro il governo Draghi: ad annunciarlo è la dirigenza del movimento attraverso la diretta Facebook tenuta ieri da Luca Marsella. L'appuntamento con le tartarughe frecciate sarà alle ore 15 in piazza Santa Maria maggiore, luogo fortemente simbolico perché situato a poche centinaia di metri dalla sede del movimento, in via Napoleone III. CasaPound scenderà in piazza nonostante l'Anpi Così CasaPound risponde alla mobilitazione di Anpi e sigle antifasciste varie che da giorni esercitano pressioni affinché venga vietata la manifestazione in programma il 28 maggio. «Anpi e sinistra chiedono che venga vietato il ...

