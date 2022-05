Carta Bianca | la RAI ha preso una decisione | cosa succederà

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Berlinguer dice addio alla Rai? Sono ancora tante le carte in gioco e le ipotesi sono varie, eccopotrebbe succedere. Da settimane non si parla d’altro, la notizia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

marcotravaglio : UN SEGRETARIO NATO Sui migliori giornaloni si legge che l’ad della Rai Fuortes e il direttore del Tg3 Orfeo, entram… - Albatros6951 : @fattoquotidiano Voto e sono iscritto al M5S però Il prof. Orsini ieri sera a ‘Carta Bianca’ mi ha fatto venire il voltastomaco - luigicir88 : @PauDybala_JR dybala se volevi firmavi anche carta bianca sei un mio idolo pensarti lontano dalla juve nn riesco ma… - Marinodino2 : @ste_collinelli @meb Ma ancora non la chiudono carta bianca : che scifo Orsini - FavrinLeo : @Cartabiancarai3 Orsini sta imbecillizzando 'carta bianca', ammesso che sia possibile. -

...riscaldamento pre - partita Piccinni accusa un infortunio muscolare e deve alzare bandiera, ... quindi guai a sottovalutare questo Monopoli, anche se il Catanzaro sullapotrebbe avere ...REGGIO EMILIA - Le code sono virtuali, ma i sedicimila biglietti esauriti in un'ora non sonostraccia. In attesa, sui circuiti online, ieri mattina c'erano oltre centomila persone per ...30...Ospite di Cartabianca, il professore Alessandro Orsini torna a invocare uno smarcamento dell'Italia nella guerra in Ucraina e attacca gli Stati Uniti ...A ognuno è stato chiesto di scrivere con una penna a sfera nera il proprio nome e cognome per 10 volte su un foglio di carta bianca e, successivamente, di fotografare il proprio campione di scrittura ...