Ucraina, Macron a Zelensky: «La Francia è pronta a inviare più armi» (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso a Volodymyr Zelensky l’invio di nuove armi. «Le consegne di armi da parte della Francia continueranno e aumenteranno di intensità nei prossimi giorni e settimane, così come l’invio di attrezzature umanitarie», ha detto. A renderlo noto è l’Eliseo che ha confermato il colloquio telefonico, durato un’ora e 10 minuti, tra i due presidenti. Una conversazione definita «lunga e concreta» dalla presidenza francese. Macron, nello specifico, ha chiesto a Zelensky aggiornamenti «sulla situazione sul campo, in particolare a Mariupol, mentre prosegue l’evacuazione dalla fabbrica di Azovstal, e sui bisogni dell’Ucraina». Parigi, dunque, si è detta disponibile ad aiutare Kiev «in particolare con materiale di ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente francese Emmanuelha promesso a Volodymyrl’invio di nuove. «Le consegne dida parte dellacontinueranno e aumenteranno di intensità nei prossimi giorni e settimane, così come l’invio di attrezzature umanitarie», ha detto. A renderlo noto è l’Eliseo che ha confermato il colloquio telefonico, durato un’ora e 10 minuti, tra i due presidenti. Una conversazione definita «lunga e concreta» dalla presidenza francese., nello specifico, ha chiesto aaggiornamenti «sulla situazione sul campo, in particolare a Mariupol, mentre prosegue l’evacuazione dalla fabbrica di Azovstal, e sui bisogni dell’». Parigi, dunque, si è detta disponibile ad aiutare Kiev «in particolare con materiale di ...

