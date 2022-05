Startup | Plug and Play in campo per Harmonic Innovation hub in Calabria

Advertising

L'HuffPost

Takeoff è un'iniziativa di CDP Venture Capital, Fondazione CRT, UniCredit eand Play. La call per la selezione delle prime 10è aperta fino al 25 maggio. QUI per applicare. Venture ...... alle quali da quest'anno si aggiungono due Call ForIn sperimentali in Industry 4.0, Big Data processing - HCP & Applied Artificial Intelligence e Social Impact . Le 16che supereranno ... Un centro di innovazione unico in Europa sta per nascere in Calabria. Non solo incubatore di startup, ma prom… Plug and Play ha un network di più di 530 corporate partner ed oltre 2.500 startup "accelerate" solo nel 2021. Plug and Play troverà nell’attività dell’Harmonic Innovation Hub "opportunità ...L'Innovation Harmonic Hub aprirà nel secondo semestre del 2023. Progettato da Entopan ha appena guadagnato un accordo pluriennale con Plug and Play, la più ...