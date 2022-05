Server FIFA 22 | status | problemi e manutenzione

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 17 maggio 2022) In questo articolo vi segnaleremo eventualiaidi22, annunci di operazioni die segnalazioni ufficiali di(ed eventuali soluzioni) da parte dell’account EADirect Communication22 17 maggio: segnalatidi connessione aiWe are investigating player reports of not being able to connect to the EAs and we will provide further updates in this thread when available.—Direct Communication (@EADirect) May 17, 202220 aprile:programmata dalla 5 alle 10 ora italiana. ...