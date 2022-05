Saman Abbas | l’intera famiglia a processo per omicidio

(Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina si è svolta l’udienza preliminare per il caso della scomparsa e del presuntodi. L’udienza si è tenuta a Reggio Emilia davanti al gup Dario De Luca il quale ha rinviato a giudizio cinque persone, come da richiesta delle passate settimane. La prima udienza delperè stata fissata al prossimo 10 febbraio 2023., ilper: 5 imputati Sono cinque le persone aper l’di, la 18enne scomparsa da Novellara tra il 30 aprile ed il primo maggio del 2021. Si tratta, nel dettaglio, di Shabbare Nazia Shaheen, rispettivamente padre e madre della ...

Bologna " Tutti rinviati a giudizio: è questo l'esito dell'udienza preliminare svoltasi oggi in tribunale a Reggio Emilia in merito ai familiari di, la 18enne scomparsa da Novellara il 30 aprile scorso e mai più ritrovata. Alla sbarra ci sono lo zio Danish Hasnain e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq che dovranno ...

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Cinque le richieste di costituzione di parte civile, tutte ammesse. Tra loro, il fratello di Saman e l'Unione delle comunità islamiche.

La giovane sparita il 30 aprile del 2021da Novellara. I tre sono imputati di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere ...