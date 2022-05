Poste, nuovo allarme per i clienti: cosa sta succedendo (Di martedì 17 maggio 2022) Vari clienti di Poste Italiane hanno riferito alla Polizia Postale che sul territorio nazionale sono in corso dei tentativi di truffe Le truffe nel nostro Paese sono ormai all’ordine del giorno: le persone prese particolarmente di mira sono gli anziani e tutti coloro che non sono avvezzi con la tecnologia. La maggior parte delle truffe, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 17 maggio 2022) VaridiItaliane hanno riferito alla Polizia Postale che sul territorio nazionale sono in corso dei tentativi di truffe Le truffe nel nostro Paese sono ormai all’ordine del giorno: le persone prese particolarmente di mira sono gli anziani e tutti coloro che non sono avvezzi con la tecnologia. La maggior parte delle truffe, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Bollette luce e gas Poste italiane nuovo gestore: la novità - #Bollette #Poste #italiane #nuovo - CARLA78120656 : @chilisummer Non ho pagato IMU...seconda casa sintanto che non mi hanno dato di nuovo accesso alle poste, come non vaccinata! - fisco24_info : Poste, Del Fante: '1° trim. premia strategia omnicanale, brilla postepay': (Adnkronos) - 'I risultati del primo tri… - fisco24_info : Poste: Del Fante, 1 trim. premia strategia omnicanale, brilla postepay: (Adnkronos) - 'I risultati del primo trimes… - _statAle_ : Amici cari, dopo un lungo periodo di silenzio (sono stato cacciato dalle poste italiane per aver lavorato dalle 8 a… -