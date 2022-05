Mattarella | Calabresi servitore dello Stato fino a sacrificio

Advertising

repubblica : Omicidio Calabresi, 50 anni fa la morte del commissario. Mattarella: 'La Repubblica non dimentica i suoi caduti' - TelevideoRai101 : Mattarella ricorda Luigi Calabresi - repubblica : RT @giusmo1: Omicidio Calabresi, 50 anni fa la morte del commissario. Mattarella: 'La Repubblica non dimentica i suoi caduti' - giusmo1 : Omicidio Calabresi, 50 anni fa la morte del commissario. Mattarella: 'La Repubblica non dimentica i suoi caduti'… - serenel14278447 : Mattarella nell’anniversario del commissario ucciso: “Calabresi servitore dello Stato fino al sacrificio”… -

In figure come il Commissariosono testimoniati valori che consentono all'intera comunità ... Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio. "In questo giorno - prosegue ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio. Gemma, il coraggio del perdono Cesare Martinetti 16 Maggio 2022 "In questo giorno " ha aggiunto " si rinnova la solidarietà ...ROMA, 17 MAG - "Sono trascorsi cinquant'anni dal criminale agguato terroristico che stroncò la vita del Commissario Luigi Calabresi, servitore dello Stato democratico fino al sacrificio. La Repubblica ...“La Repubblica non dimentica i suoi caduti. La memoria è parte delle nostre radici ed è ragione e forza per le sfide dell’oggi”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occas ...