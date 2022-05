Mala movida nel sud Pontino | violenta rissa in un locale | Daspo urbano per 5 persone

Advertising

zazoomblog : Mala movida a Roma sorpresi a bere alcolici in strada: 16 giovani multati - #movida #sorpresi #alcolici #strada: - BabboleoNews : #Genova. L'assessore Viale risponde alle lamentele dei residenti del Centro Storico sulla mala movida. 'L’attenzion… - infoitinterno : Milano. Navigli, mala movida: due giovani accoltellati nella notte - ilfaroonline : Mala movida a Roma, vendita e consumo irregolare di alcolici: valanga di multe -

Corriere Roma

E proprio per arginare i sempre più frequenti casi di "", vengono azionati tutti gli strumenti già utilizzati contro gli ultrà in ambito sportivo, come appunto quello di impedire a ...... a 35 persone, 19 delle quali minorenni in risposta al fenomeno delle gang giovanili, anche in riferimento con quello dellae dello spaccio di stupefacenti che, in determinate aree della ... Malamovida, residenti terrorizzati: «Insulti perché protestiamo, body shaming alle nostre mogli» Le forze dell’ordine della provincia di Latina sono sempre in prima fila quando si tratta di garantire l’ordine soprattutto in quei luoghi più a rischio, ad esempio, quelli della così detta movida. As ...E proprio per arginare i sempre più frequenti casi di “mala-movida”, vengono azionati tutti gli strumenti già utilizzati contro gli ultrà in ambito sportivo, come appunto quello di impedire a giovani ...