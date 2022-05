L’ARS nega le anticipazioni per RSA e comunità terapeutiche | Ruggeri | ”A repentaglio un sistema economico”

(Di martedì 17 maggio 2022) PALERMO –esclude dalla Finanziaria il beneficio delleper le RSA e lee mette aun. Protesta il Comparto Socio Sanitario di Confindustria Sicilia: “La norma – che non comporta alcun aggravio di costi per le casse regionali – prevedeva che alle strutture sanitarie assistite venisse erogato dalle ASP, all’inizio di ciascun trimestre a titolo di anticipazione, l’85 per cento dell’importo del trimestre precedente già autorizzato. Ma il Parlamento hato questo beneficio senza alcuna ragione”, così Francesco, presidente del Comparto Socio Sanitario. La previsione normativa, senza determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrebbe ...

