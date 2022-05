Italiani all’estero, Arcobelli: “Il Cgie va liberato dalla partitocrazia, non può essere una filiale del Pd” (Di martedì 17 maggio 2022) Promuovere il Sistema Italia all’estero, sostenendo le nostre comunità che vi vivono. Sono le priorità di Vincenzo Arcobelli, presidente del Comitato tricolore per gli Italiani nel mondo (Ctim) e rappresentante di Fratelli d’Italia per il Centro e Nord America. Arcobelli alle ultime elezioni del Consiglio generale degli Italiani all’estero (Cgie) per gli Stati Uniti d’America è stato il consigliere più votato. Intervistato dal direttore della Gazzetta Diplomatica, Marco Finelli, Arcobelli ha sottolineato anche l’importanza dei Comites e del Cgie, dei quali è «essenziale» rilanciare il ruolo attraverso una riforma che li modernizzi e che passi attraverso la condivisione con il mondo dell’associazionismo e di «tutte le componenti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Promuovere il Sistema Italia, sostenendo le nostre comunità che vi vivono. Sono le priorità di Vincenzo, presidente del Comitato tricolore per glinel mondo (Ctim) e rappresentante di Fratelli d’Italia per il Centro e Nord America.alle ultime elezioni del Consiglio generale degli) per gli Stati Uniti d’America è stato il consigliere più votato. Intervistato dal direttore della Gazzetta Diplomatica, Marco Finelli,ha sottolineato anche l’importanza dei Comites e del, dei quali è «essenziale» rilanciare il ruolo attraverso una riforma che li modernizzi e che passi attraverso la condivisione con il mondo dell’associazionismo e di «tutte le componenti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Italiani all’estero, Arcobelli: “Il Cgie va liberato dalla partitocrazia, non può essere una filiale del Pd”… - Agenparl : SCHIRÒ E PORTA (PD): PENSIONATI ITALIANI ALL’ESTERO IN ATTESA DEL BONUS DI 200 EURO) - - FrankCavern : CarleZ Luton Natale Maria ???? @lutonmc Dissidente, free thinker, vivo e lavoro all'estero. Detesto l'Italia per que… - Agenparl : Italiani all'estero, Garavini (IV): 'Per Cie e Spid necessario semplificazione procedure provider e campagna inform… - f4f62 : RT @swissinfo_it: L' #avvocato di #Milano Markus #Wiget fornisce consulenza su questioni transfrontaliere per svizzere e svizzeri all'ester… -

Diritti sessuali e riproduttivi della donna, la Spagna dà la linea ... non così sulla possibilità di perseguire penalmente chi vada all'...sulla possibilità di perseguire penalmente chi vada all'estero a ... sentenze di condanna dei tribunali italiani sono state smentite ... Rimini, Sadeghovaald: turismo ottimo avvio, ci aspettiamo arrivi da Germania, Austria, Svizzera ... l'Italia si conferma ai vertici delle preferenze per oltre il 70% dei connazionali, mentre solo un 18% pensa all'estero come possibile destinazione di vacanza. In cima ai pensieri degli italiani si ... Calcio News 24 ... non così sulla possibilità di perseguire penalmente chi vada'...sulla possibilità di perseguire penalmente chi vadaa ... sentenze di condanna dei tribunalisono state smentite ...... l'Italia si conferma ai vertici delle preferenze per oltre il 70% dei connazionali, mentre solo un 18% pensacome possibile destinazione di vacanza. In cima ai pensieri deglisi ... Allenatori italiani all'estero: Conte, scatto per la Champions