Inter Lautaro, futuro da decidere: piace in Liga e Premier (Di martedì 17 maggio 2022) Il futuro di Lautaro all'Inter è tutto da decidere: intanto dall'estero si fanno avanti per comprarlo Il futuro di Lautaro all'Inter è ancora tutto da decidere. L'argentino sta bene a Milano e anche Inzaghi non vorrebbe privarsene. La situazione economica, però, si sa fa la differenza e i nerazzurri in questo momento devono rientrare con almeno 70 milioni in positivo. Le alternative per non rinunciare al Toro ci sono, ma dipenderà molto anche dalle offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza. Atletico Madrid e Chelsea intanto fanno sapere all'agente di essere Interessate all'attaccante, anche se offerte ufficiali non ne sono arrivate. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

