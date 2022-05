Il tacchino cucinato in questo modo è imbattibile | che bontà!

Leggi su chedonna

(Di martedì 17 maggio 2022) Diamo l’addio alle fette dibanali e insipide, con ilcaramellato possiamo battere la noia e meritarci gli applausi Abbiamo delle fette di petto diche ci aspettano in frigo e non sappiamo come cucinarle. Passate solo in padella sono banali, impanate o a scaloppina ci hanno stufato, ma c’è la soluzione. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it