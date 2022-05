Eni apre il conto in rubli; il pragmatismo vince sulle ideologie (Di martedì 17 maggio 2022) Sui pagamenti per le forniture di gas russo anche Eni ha deciso di adeguarsi all’incertezza normativa e all'ambiguità sull’applicazione delle sanzioni europee nei confronti Mosca: la scelta è stata quella di aprire un doppio conto presso GazpromBank, uno in euro e l’altro in rubli, una decisione che il Cane a sei zampe condivide con gli omologhi europei. “La scelta di Eni di avviare la procedura per l’apertura dei due conti, in euro e in rubli, non è un caso isolato, ma una decisione che in questo momento viene portata avanti anche dai competitor francesi e tedeschi”, spiega a Panorama.it Gianclaudio Torlizzi, fondatore di TCommodity. “La scelta evidenzia quanto pretestuoso sia stato il dibattito di questi ultimi due mesi sulla questione. La verità è che noi non possiamo prescindere dal gas russo nel breve termine e abbiamo bisogno che ... Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) Sui pagamenti per le forniture di gas russo anche Eni ha deciso di adeguarsi all’incertezza normativa e all'ambiguità sull’applicazione delle sanzioni europee nei confronti Mosca: la scelta è stata quella di aprire un doppiopresso GazpromBank, uno in euro e l’altro in, una decisione che il Cane a sei zampe condivide con gli omologhi europei. “La scelta di Eni di avviare la procedura per l’apertura dei due conti, in euro e in, non è un caso isolato, ma una decisione che in questo momento viene portata avanti anche dai competitor francesi e tedeschi”, spiega a Panorama.it Gianclaudio Torlizzi, fondatore di TCommodity. “La scelta evidenzia quanto pretestuoso sia stato il dibattito di questi ultimi due mesi sulla questione. La verità è che noi non possiamo prescindere dal gas russo nel breve termine e abbiamo bisogno che ...

