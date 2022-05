Conte (M5s) prende le distanze da Grillo su Usa e Nato: 'Il suo post non rappresenta la linea del Movimento' (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente del M5S, Giuseppe Conte prende le distanze dal post di Grillo, che non ha mai nascosto il suo pensiero non certo positivo sugli Usa: 'Ho letto il post di Grillo, che ha un blog in cui ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente del M5S, Giuseppeledaldi, che non ha mai nascosto il suo pensiero non certo positivo sugli Usa: 'Ho letto ildi, che ha un blog in cui ...

