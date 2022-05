Aggressione all’esterno del Maradona | attacco vergognoso ai tifosi del Genoa

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 maggio 2022) Napoli-, giocata domenica pomeriggio al, continua a far discutere per le vicende che hanno coinvolto le due tifoserie, dentro e fuori dal campo. Al termine della partita,dello stadio alcunini sono stati presi di mira da un gruppo di persone.Di seguito quanto comunicato dalla Questura di Napoli: “Incontro di calcio Napoli-ospiti aggrediti. Un arresto.Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “”, al termine dell’incontro di calcio Napoli-gli agenti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Morosini all’ angolo con via ...