Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2022 ore 10 | 30

(Di lunedì 16 maggio 2022)DEL 16 MAGGIO10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUZIONE VA MIGLIORANTO SULLE STRADE E AUTOSTRDAE DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA SULLA DIRAMAMZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO ALLE CONSOLARI CODE SU VIA FLAMINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIMAO SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SPINACETO E CASTELNO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ...