Treni bloccati tra Treviglio e Caravaggio per il furto dei cavi in rame

(Di lunedì 16 maggio 2022) Traffico ferroviario sospeso dalle 9 di lunedì 16 maggio traper ildeiindella linea. Lo comunica Rfi, che fa sapere che è in corso l’intervento dei tecnici per sostituire ie ripristinare la piena funzionalità della linea-Cremona. La riattivazione è prevista per le 14.30 ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra. Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui.

La linea ferroviaria tra Berna e Olten è interrotta lunedì mattina e anche tra Burgdorf (BE) e Wynigen (BE) i treni non circolano. All'origine di queste perturbazioni al traffico sui binari vi sono ...Il traffico ferroviario lungo la linea Bari-Foggia è stato sospeso, questa mattina, dalle 7.37 alle 8.39 per «accertamenti - cosi come riferito da Trenitalia sul sito ufficiale - nei pressi della line ...