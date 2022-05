Tram, in via Martinella 18 degli 88 incidenti in 13 anni. Un’unica causa, ovvia: “Le auto che passano col rosso” (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Ottantotto incidenti dal 2009 a oggi, l’ultimo dei quali risale al 18 aprile scorso al famigerato incrocio di via Martinella a Bergamo. In tredici anni di attività la linea 1 della Teb ha completato qualcosa come 760.000 corse, circa 56.000 ogni anno, un migliaio ogni settimana, e se è vero che i numeri non mentono, questi dicono chiaramente che il servizio è assolutamente sicuro. Eppure rimane quel “neo” dei sei incidenti medi all’anno, che alla società sono costati complessivamente 550.000 euro: anno nero, nello specifico, fu il 2011 con due sinistri in via Viandasso a Ranica che causarono danni per 234.000 euro. “Escludendo questi due sinistri, abbiamo una media di 3.700 euro di danni per ogni incidente – commenta l’ingegner Paolo Rapinesi, direttore di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Ottantottodal 2009 a oggi, l’ultimo dei quali risale al 18 aprile scorso al famigerato incrocio di viaa Bergamo. In tredicidi attività la linea 1 della Teb ha completato qualcosa come 760.000 corse, circa 56.000 ogni anno, un migliaio ogni settimana, e se è vero che i numeri non mentono, questi dicono chiaramente che il servizio è assolutamente sicuro. Eppure rimane quel “neo” dei seimedi all’anno, che alla società sono costati complessivamente 550.000 euro: anno nero, nello specifico, fu il 2011 con due sinistri in via Viandasso a Ranica cherono dper 234.000 euro. “Escludendo questi due sinistri, abbiamo una media di 3.700 euro di dper ogni incidente – commenta l’ingegner Paolo Rapinesi, direttore di ...

