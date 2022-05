Sport in tv oggi, lunedì 16 maggio: programma e orari di tutti gli eventi (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo Sport in tv relativamente alla giornata di lunedì 16 maggio: tutti gli eventi Sportivi trasmessi in Italia. Si partirà con lo spettacolare basket Nba: palla a due alle ore 02.00, con Phoenix-Dallas a illuminare la notte nostrana. Di scena inoltre i tornei di tennis post-Internazionali d’Italia, con Ginevra, Lione, Rabat e Strasburgo a proporre in totale quattro competizioni tra Atp e Wta. In chiusura di programma, fischio d’inizio per Juventus-Lazio, ultima partita in casa dei bianconeri in questa stagione di Serie A; gli uomini di Allegri proveranno a cancellare la sconfitta in finale di Coppa Italia per mano dell’Inter. Di seguito la grafica che riassume gli eventi di giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Loin tv relativamente alla giornata di16gliivi trasmessi in Italia. Si partirà con lo spettacolare basket Nba: palla a due alle ore 02.00, con Phoenix-Dallas a illuminare la notte nostrana. Di scena inoltre i tornei di tennis post-Internazionali d’Italia, con Ginevra, Lione, Rabat e Strasburgo a proporre in totale quattro competizioni tra Atp e Wta. In chiusura di, fischio d’inizio per Juventus-Lazio, ultima partita in casa dei bianconeri in questa stagione di Serie A; gli uomini di Allegri proveranno a cancellare la sconfitta in finale di Coppa Italia per mano dell’Inter. Di seguito la grafica che riassume glidi giornata.Face.

