Secondo Di Maio, la Turchia non metterà il veto su Svezia e Finlandia (Di lunedì 16 maggio 2022) Finito il vertice Nato a Berlino, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è volato a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari Esteri e per incontrare, assieme agli omologhi degli altri Paesi europei, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un vertice informale. La Nato ha aperto le sue porte a Finlandia e Svezia e il ministro si aspetta «un’accelerazione nelle prossime settimana» per l’ingresso dei due Paesi del Nord, che «hanno il diritto di difendersi ed entrare nell’Alleanza Atlantica», dirà Di Maio nel suo intervento anticipato in un colloquio con il Corriere. Il ministro lo ha detto nelle riunioni a porte chiuse a Berlino e lo ha ribadito ieri in tv da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, su RaiTre: «Per via dell’invasione della Russia in Ucraina qualcuno si sente minacciato e si sente più al ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 16 maggio 2022) Finito il vertice Nato a Berlino, il ministro degli Esteri Luigi Diè volato a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari Esteri e per incontrare, assieme agli omologhi degli altri Paesi europei, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un vertice informale. La Nato ha aperto le sue porte ae il ministro si aspetta «un’accelerazione nelle prossime settimana» per l’ingresso dei due Paesi del Nord, che «hanno il diritto di difendersi ed entrare nell’Alleanza Atlantica», dirà Dinel suo intervento anticipato in un colloquio con il Corriere. Il ministro lo ha detto nelle riunioni a porte chiuse a Berlino e lo ha ribadito ieri in tv da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, su RaiTre: «Per via dell’invasione della Russia in Ucraina qualcuno si sente minacciato e si sente più al ...

